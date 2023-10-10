Минфин: новые регионы будут целиком интегрированы в бюджет России в 2024 году

Новые регионы будут полностью интегрированы в российскую систему межбюджетных отношений и в общее правовое пространство в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства финансов России Антона Силуанова.

«Полная интеграция новых четырех регионов в общее правовое пространство России в следующем году будет обеспечиваться. Это тема бюджета, тема направления финансовых ресурсов государства по соответствующим видам расходов», — заявил он.