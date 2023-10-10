Малков представил нового начальника региональной энергетической комиссии

Во вторник, 10 октября, на заседании правительства Павел Малков представил нового начальника региональной энергетической комиссии. Им стала Наталья Зайцева.

Как отметил губернатор, Зайцева по образованию экономист, работала на руководящих должностях в «Водоканале», есть опыт в управляющей компании.

«Ваши знания и профессиональный опыт помогут работать в этой должности. Задача ответственная — госрегулирование цен, тарифов, надбавок, индексов на отдельные товары и услуги. Задача непростая, но выполнимая», — подчеркнул Малков.