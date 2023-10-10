Индийский инвестор начал подготовку к строительству молокоперерабатывающего завода в Рязанской области

На нескольких встречах учредителя компании «Нэк Дейри Прайват Лимитед» Субрата Бхаттачария с руководством «Корпорации развития Рязанской области» обсудили этапы реализации и ход предпроектной подготовки к строительству молокоперерабатывающего комплекса.

В рамках своего бизнес-визита в регион инвестор также провел переговоры с потенциальными партнерами.

С начала сопровождения проекта специалисты Корпорации подобрали инвестору подходящий вариант площадки для размещения будущего предприятия и провели работу по уточнению техвозможностей подключения и площадей застройки. На нынешней встрече с руководством комитета инвестиций инвестора проконсультировали по вопросам порядка действий и условий для льготного оформления земельного участка. Согласно действующему законодательству, до конца года компания может поучаствовать в программе «земля за рубль» и оформить участок в долгосрочную аренду без торгов.

Параллельно инвестор ведет подготовку к началу строительства молокоперерабатывающего завода и поиску региональных подрядчиков для выполнения работ. С этой целью Субрата Бхаттачария провел на площадке Корпорации серию встреч с потенциальными партнерами. Инвестор оценивал их опыт в возведении аналогичных производственных объектов и предлагаемые условия сотрудничества. Формированию кадрового резерва для предприятия была посвящена встреча с руководством РГАТУ имени Костычева, в рамках которой участники подписали соглашение о взаимодействии и подготовке будущих кадров, а также организации производственной практики для студентов. Завершением делового визита стала рабочая встреча с руководством Корпорации, участники которой обсудили достигнутые результаты и наметили план дальнейшей работы.

Инвестпроект компании «Нэк Дейри Прайват Лимитед» предполагает строительство в Рязанском районе комплекса по переработке молока мощностью 100 тонн продукции в сутки. Его первая очередь будет сдана в 2025 году, вторая — к 2027 году. Общий объем инвестиций — 3,5 млрд рублей. На предприятии будет создано около 160 рабочих мест.