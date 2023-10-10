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Госдума приняла проект о праве оформлять пособие на погребение через «Госуслуги»

Госдума приняла проект о праве оформлять пособие на погребение через «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 10 октября, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволяет подать заявление о выплате социального пособия на погребение близких родственников через портал «Госуслуги».

Отмечается, что норма о том, что пособие на погребение выплачивается в случае, если похороны проводились за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, сохраняется.

Также в сообщении подчеркнули, что выплата осуществляется Фондом пенсионного и социального страхования РФ (если умерший подлежал обязательному социальному страхованию), органом соцзащиты по последнему месту жительства или иным органом, который выплачивал умершему пенсию.