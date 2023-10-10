ФСБ задержала россиянина за шпионаж для военной разведки Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья за шпионаж в интересах минобороны Украины и передаче данных их военной разведке, сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Установлено, что россиянин, действуя по заданию украинской разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры», — сказал собеседник.

Отмечается, что мужчина осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности России.

В управлении заявили, что следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — «государственная измена».

Он заключен под стражу.