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В зоне СВО погиб выпускник РВВДКУ Александр Кривощеков
В зоне СВО погиб 34-летний выпускник РВВДКУ Александр Кривощеков.

В зоне СВО погиб 34-летний выпускник РВВДКУ Александр Кривощеков. Об этом сообщили в группе «Иваново помнит» «ВКонтакте».

Мужчина родился в деревне Истер-Дор Юсьвинского района Пермского края. В 2012 году он закончил рязанское десантное училище, а потом служил в разных подразделениях 217-ого гвардейского парашютно-десантного Ивановского полка.

В зоне СВО старший лейтенант командовал парашютно-десантным взводом. В июле 2022 года мужчину ранили дважды. После второго раза Кривощекова госпитализировали. Пройдя лечение, в июле 2023 года он отправился в зону СВО.

16 сентября Кривощекова ранили во время захвата вражеского укрепления. Вечером того же дня мужчина получил смертельное ранение.

Десантника похоронили 26 сентября в Пермском крае. Посмертно Кривощекова наградили орденом Мужества.

Фото: группа «Иваново помнит» «ВКонтакте»