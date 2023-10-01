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В Госдуме предложили повысить базовый оклад срочников
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить базовый оклад срочников до одного МРОТ и индексировать его в соответствии с инфляцией.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить базовый оклад срочников до одного МРОТ и индексировать его в соответствии с инфляцией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в России начинается осенний призыв срочников… В основном срочники получают символические суммы. В связи с этим представляется справедливым повысить базовый оклад до одного МРОТ и индексировать его в соответствии с инфляцией. На сегодня это 16 242 рубля», — сказал Миронов.

Как отметил депутат, с декабря 2022 года базовый оклад военнослужащих срочной службы «составляет чуть более 2000 рублей».

Он добавил, что с учетом различных надбавок такая сумма может быть и больше, но лишь у немногих военнослужащих.