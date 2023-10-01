В Госдуме предложили оповещать россиян о льготах через квитанции ЖКУ

Такую меру разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и направили в Минстрой.

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил оповещать россиян о льготах и субсидиях через квитанции ЖКУ. Документ направили в Минстрой. Об этом сообщили «Известия».

"Население не знает действующих законов в сфере ЖКХ, поэтому зачастую люди не пользуются положенной им помощью. Но квитанции на оплату вполне можно использовать как массовое средство информирования", — объяснила изданию зампредседателя комитета Светлана Разворотнева.

По словам «Известий», еще поступило предложение оповещать граждан о льготах через «Госуслуги».