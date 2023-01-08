Вильфанд сообщил об ослаблении морозов

Специалист рассказал, когда ждать потепления.

В Москве ожидается повышение температуры до -7,-12 градусов к среде, 11 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .

По словам метеоролога, уже во вторник прогнозируется небольшое ослабление морозов и ночью в этот день ожидается до -17, -19 градусов, днем -10, -15 градусов.

Вильфанд заявил, что в среду ночью будет до -11, -16 градусов, а днем -7, -12 градусов.

«Это уже явное повышение температуры и ослабление морозов, хотя такой температурный фон тоже ниже нормы, но на пять градусов всего», — сказал специалист.

Он отметил, что ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, из-за чего еще не будет казаться, что температура повысилась.

По словам синоптика, в четверг температура в Москве повысится еще заметнее, а в пятницу придет к климатической норме. Ожидается до -4,-9 градусов ночью, а днем -1,-6 градусов.