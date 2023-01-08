В Узбекистане 20 детей скончались после приема лекарства от ОРВИ

В составе препарата нашли этиленгликоль.

В Узбекистане после приема лекарства от ОРВИ индийской компании скончались 20 детей. Об этом передает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Отмечается, что в управлении здравоохранения Наманганской области подтвердили смерть трехлетнего ребенка.

В конце декабря стало известно о том, что 18 детей умерли после приема препарата от ОРВИ «Док-1 Макс» индийской компании. В составе препарата нашли этиленгликоль.

Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело. Представителей импортера лекарства задержали.