В Сараевском районе сгорел жилой дом

Огонь уничтожил жилой деревянный дом размером 50 квадратных метров.

Вечером в субботу, 7 января, в селе Большие Можары Сараевского района произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 20:34. Огонь уничтожил жилой деревянный дом размером 50 квадратных метров. Есть пострадавшая.

Причина произошедшего и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали три автомобиля и шесть человек личного состава противопожарной службы.

Позже выяснилось, что при пожаре погибла женщина.