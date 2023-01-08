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В Рязани почтили память офицера СОБР, погибшего на Северном Кавказе

В Рязани почтили память офицера СОБР Росгвардии Анатолия Колчаева, погибшего при на Северном Кавказе. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

В памятных мероприятиях на Аллее героев Новогражданского кладбища приняли участие руководство СОБР «Коловрат», действующие сотрудники и ветераны отряда. Память Анатолия Колчаева почтили минутой молчания, после чего возложили цветы к его могиле.

Девять лет назад, 7 января 2013 года, Анатолий Колчаев погиб на территории Северного-Кавказа при исполнении служебного долга. Указом президента подполковника полиции Анатолия Колчаева наградили орденом Мужества посмертно.