В полиции начали проверку после конфликта дорожников и активистов
Ранее в соцсети появилась информация, что в местном магазине «Магнит» дорожник нагрубил девушке, а также ударил мужчину, заступившегося за нее.
В полиции начали проверку после конфликта дорожников и активистов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в соцсети появилась информация, что в местном магазине «Магнит» дорожник нагрубил девушке, а также ударил мужчину, заступившегося за нее.
Отметим, конфликт начался в конце 2022 года. Активисты увидели, как подрядная организация выполняет работы, несмотря на снег и лужи на дорогах, и остановились выяснить этот вопрос. В ответ дорожники оскорбляли и угрожали общественникам, а затем применили физическую силу. В произошедшем поручил разобраться председатель