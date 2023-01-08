В полиции начали проверку после конфликта дорожников и активистов

Ранее в соцсети появилась информация, что в местном магазине «Магнит» дорожник нагрубил девушке, а также ударил мужчину, заступившегося за нее.

В полиции начали проверку после конфликта дорожников и активистов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее в соцсети появилась информация, что в местном магазине «Магнит» дорожник нагрубил девушке, а также ударил мужчину, заступившегося за нее.