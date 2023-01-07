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В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, провалившись в канализационный колодец

В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, провалившись в канализационный колодец. Об этом сообщил портал ulpravda.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Трагедия случилась вечером в четверг, 5 января, в Железнодорожном районе города. В тот день два друга гуляли вместе. Около 18.30 вышли на улицу, но вскоре разошлись по домам. Когда друг дома не появился — ребенок рассказал об этом своему отцу. Тот пошел его искать. К поискам присоединились родители пропавшего ребенка, полиция и волонтеры.

Тело ребенка нашли в канализационном колодце около 21.30 вблизи дома № 64 по улице Локомотивной. Правоохранители рассматривают две версии гибели ребенка: он мог получить несовместимые с жизнью травмы, либо захлебнулся нечистотами.

Правоохранители также выяснили, что территория, на которой расположен люк, принадлежит РЖД, но на момент трагедии находилась в субаренде.

«Судя по всему, люк был закрыт, но ненадлежащим образом, и был засыпан снегом. Нужно установить очень много всевозможных нюансов — начиная от собственника участка, арендатора и заканчивая несоблюдением техники безопасности по обслуживанию этого люка», — сказал Василий Зима.

По данному факту возбуждено уголовное дело.