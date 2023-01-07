В Скопине вновь произошел конфликт между дорожниками и активистами

Ранее конфликтная ситуация произошла в декабре 2022 года. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

В Скопине вновь произошел конфликт между дорожниками и активистами. Пост об этом появился в группе «Скопин.Инфо».

Инцидент случился в субботу, 7 января, в магазине «Магнит» в райцентре.

«Увидя девушку, он начал предъявлять к ней претензии в грубой форме. Не стесняясь своей девушки, которая сопровождала его в магазине. После чего ударил заступившегося за нее парня три раза по голове, а также предупредил его о том, что ему „не жить“», — говорится в посте.

Также уточняется, что в конфликте участвовала и сама спутница дорожника. Однако перепалку прервала охрана магазина.

Заявление в полицию написано, побои сняты.

«На выходе из магазина ребят поджидала команда «помощников», — говорится в посте.