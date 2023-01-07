В Скопине вновь произошел конфликт между дорожниками и активистами. Пост об этом появился в группе «Скопин.Инфо».
Инцидент случился в субботу, 7 января, в магазине «Магнит» в райцентре.
«Увидя девушку, он начал предъявлять к ней претензии в грубой форме. Не стесняясь своей девушки, которая сопровождала его в магазине. После чего ударил заступившегося за нее парня три раза по голове, а также предупредил его о том, что ему „не жить“», — говорится в посте.
Также уточняется, что в конфликте участвовала и сама спутница дорожника. Однако перепалку прервала охрана магазина.
Заявление в полицию написано, побои сняты.
«На выходе из магазина ребят поджидала команда «помощников», — говорится в посте.
Впервые конфликт между дорожниками и активистами произошел 18 декабря 2022 года. Активисты увидели, как подрядная организация выполняет работы, несмотря на снег и лужи на дорогах, и остановились выяснить этот вопрос. В ответ дорожники оскорбляли и угрожали общественникам, а за тем и вовсе применили физическую силу. Пострадавшие обратились