В Санкт-Петербурге компания похитила 13-летнего подростка, избила и пыталась сжечь

В Санкт-Петербурге компания похитила 13-летнего подростка, избила и пыталась сжечь. Об этом в субботу, 7 января, сообщил портал 78.ru .

Инцидент случился в среду, 4 января, около 19.30, когда подросток приехал в гости к знакомым ребятам. Между ними произошел конфликт и компания разбежалась. Когда подросток остался один — к нему подошла компания молодых людей. Они избили его, затолкали в салон автомобиля и увезли в частный дом. Там его ставили на колени, заливали этиловый спирт в рот и пытались поджечь.

После этого пострадавшего посадили в маршрутку и он уехал домой. Там родители увезли его в больницу, где медики диагностировали ушибы по всему телу: на лице, груди и животе. Затем они обратились в полицию.

Следственный комитет начал проверку. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах.