В Рязани трехэтажный торговый центр на Малом шоссе выставили на продажу
Здание предлагают купить за 250 млн рублей.
В Рязани трехэтажный торговый центр на Малом шоссе выставили на продажу. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.
Так, здание продают за 250 млн рублей. Его площадь составляет 1890 кв м, каждый этаж — по 630 кв м.
«Трехэтажное строение располагается в центре города Рязань. Экономически выгодное положение: рядом два вокзала, торговые точки, жилые дома. Помещение подходит как для создания торговой точки, медицинского центра так и для организации офиса», — говорится в объявлении.
Здание расположено рядом с ТРЦ «Виктория Плаза».