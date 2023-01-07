В Рязани трехэтажный торговый центр на Малом шоссе выставили на продажу

Здание предлагают купить за 250 млн рублей.

В Рязани трехэтажный торговый центр на Малом шоссе выставили на продажу. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

Так, здание продают за 250 млн рублей. Его площадь составляет 1890 кв м, каждый этаж — по 630 кв м.

«Трехэтажное строение располагается в центре города Рязань. Экономически выгодное положение: рядом два вокзала, торговые точки, жилые дома. Помещение подходит как для создания торговой точки, медицинского центра так и для организации офиса», — говорится в объявлении.

Здание расположено рядом с ТРЦ «Виктория Плаза».