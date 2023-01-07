В Рязани сотрудники Росгвардии провели проверки перед рождественскими службами

В Рязани сотрудники Росгвардии провели проверки перед рождественскими службами. Об этом в субботу, 7 января, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.

К работе привлекались 140 сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Кинологи ОМОН «Вятич» со служебными собаками перед началом рождественских служб провели профилактические осмотры территорий, прилегающих к православным храмам.

Маршруты патрулирования экипажей проводили вблизи праздничных богослужений.