В Рязани мужчина прописал в квартире пятерых мигрантов

«Резиновую» квартиру прикрыли на улице Советской Армии.

В Рязани мужчине грозит штраф за то, что прописал у себя в квартире пятерых мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Резиновую» квартиру обнаружили на улице Советской Армии. Полицейские выяснили, что 34-летний рязанец прописал у себя в жилище пятерых мигрантов. При этом они проживали в другом месте.

Рязанцу грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.