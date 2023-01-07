В ЛНР прогремел взрыв на магистральном газопроводе

Взрыв с последующим возгоранием прогремел в городе Лутугино.

В ЛНР прогремел взрыв на магистральном газопроводе. Об этом в субботу, 7 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Луганскгаза».

Взрыв с последующим возгоранием прогремел в городе Лутугино.

«Без газоснабжения временно остается порядка 11 тысяч абонентов, — говорится в публикации.

В настоящее время на месте ведутся работы по борьбе с огнем.

Видео опубликовал Telegram-канал «Плохие новости»