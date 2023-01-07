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В Госдуме предложили запретить продажу пива без лицензии
Соответствующий законопроект планируют внести уже в весеннюю сессию.

В Госдуму внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к системе ЕГАИС и запрете продажи пива без лицензии. О соответствующей инициативе сообщил член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, передали РИА Новости.

По его словам, пиво и пивные напитки — самый продаваемый алкоголь в России, но эти товары до сих пор не регулируются системой ЕГАИС. Согласно действующему законодательству, лицензия на продажу пива и пивных напитков в розничной торговле не нужна. Однако внести в систему их также необходимо, поскольку система учитывает не каждую проданную бутылку, а данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика. Именно этот пункт и планируют изменить в новом законопроекте.

«В чем разница: магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, что значительно уменьшит долю контрафакта, налог будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина», — добавил парламентарий.

Хамзаев добавил, что так власти смогут сделать доход через эту отрасль более прозрачной и уберут с магазинных прилавков контрафакт. В настоящее время он составляет 30%.

Соответствующий законопроект планируют внести уже в весеннюю сессию.