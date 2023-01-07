Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
-19°
Вск, 08
-14°
Пнд, 09
-12°
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 70 / 75 07/01 08:02
Нал. EUR 73 / 78.5 07/01 08:02
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
Вчера 20:04
1 175
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
4 478
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
8 274
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
7 317
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Чучковском районе при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Возгорание случилось в селе Аладьино.

В Чучковском районе сгорел жилой многоквартирный дом. Об этом сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на ПСЧ-47.

Пожар произошел в селе Аладьино на улице Первомайской в среду, 4 января. Известно, что в четырехквартирном доме жили три семьи. В одной из них жила женщина-инвалид, а еще одна пустовала.

По словам пожарных, возгорание произошло именно в пустой квартире.

При пожаре погиб человек. Проводится проверка.