В Чучковском районе при пожаре в многоквартирном доме погиб человек

Возгорание случилось в селе Аладьино.

В Чучковском районе сгорел жилой многоквартирный дом. Об этом сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на ПСЧ-47.

Пожар произошел в селе Аладьино на улице Первомайской в среду, 4 января. Известно, что в четырехквартирном доме жили три семьи. В одной из них жила женщина-инвалид, а еще одна пустовала.

По словам пожарных, возгорание произошло именно в пустой квартире.

При пожаре погиб человек. Проводится проверка.