В Челябинске мать убила свою десятилетнюю дочь и покончила с собой

По предварительным данным, 36-летняя россиянка состояла на учете у психиатра.

В Челябинске мать убила свою десятилетнюю дочь и покончила с собой. Об этом в субботу, 7 января, сообщил портал 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 36-летняя россиянка состояла на учете у психиатра. Однако семья не нуждалась в предоставлении услуг соцзащиты. В один из рождественских дней она убила свою десятилетнюю дочь, а после — покончила с собой. Тела родственниц нашел 18-летний сын погибшей.

Глава регионального министерства соцразвития Ирина Буторина заявила, что до трагедии сигналов о признаках неблагополучия не поступало.