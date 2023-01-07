В Барнауле собака насмерть загрызла свою хозяйку

В Барнауле собака насмерть загрызла свою хозяйку. Об этом в субботу, 7 января, сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным местных СМИ, трагедия случилась накануне в пятницу, 6 января, на улице Боровой. Алабай напал на 58-летнюю женщину во время прогулки. Очевидцы вызвали медиков, они пытались спасти женщину, но она скончалась во время реанимационных действий в машине скорой помощи. У женщины было множество укусов, а также повреждена аорта.

«Следственными органами С. К. России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту смерти 58-летней женщины в Барнауле, которая погибла от действий собственной собаки», — говорится в сообщении ведомства.

Также известно, что собаку «нейтрализовали».