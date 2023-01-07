В Барнауле собака насмерть загрызла свою хозяйку
В Барнауле собака насмерть загрызла свою хозяйку. Об этом в субботу, 7 января, сообщила пресс-служба регионального следкома.
По данным местных СМИ, трагедия случилась накануне в пятницу, 6 января, на улице Боровой. Алабай напал на 58-летнюю женщину во время прогулки. Очевидцы вызвали медиков, они пытались спасти женщину, но она скончалась во время реанимационных действий в машине скорой помощи. У женщины было множество укусов, а также повреждена аорта.
«Следственными
Также известно, что собаку «нейтрализовали».