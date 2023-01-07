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В Александро-Невском районе произошло массовое ДТП
В аварии пострадали несколько человек, включая годовалого ребенка.

В Александро-Невском районе произошло ДТП с автобусом и двумя легковушками. Об этом в пятницу, 6 января, сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на представителя Ряжской Госавтоинспекции.

Авария случилась в четверг, 5 января, около 17.00 на автодороге Р-22, на 321 км, недалеко от села Ново-Тишевое. 47-летний водитель автобуса Setra неправильно выбрал скоростной режим и столкнулся с попутной Kia Sportrage, которой управляла 31-летняя девушка. Далее Kia касательно столкнулась с третьей машиной — Lada Vesta, под управлением 43-летней женщины. От удара иномарка вылетела в кювет.

Пострадали водитель и пассажиры «Киа» — три женщины и годовалый ребенок. Они получили травмы.