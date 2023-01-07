Синоптик назвал дату заметного потепления в Центральной России

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, потепление возможно уже в четверг, 12 января.

Стало известно, когда в Центральной России начнется потепление. Прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью « Интерфаксу ».

По словам синоптика, потепление возможно уже в четверг, 12 января.

«Только в четверг температура заметно повысится, и уже будет ночью минус 8-13 градусов, а днем минус 4-9. Но и в этом случае температура будет ниже нормы на три градуса. И дальнейшее такое повышение 13 января, когда будет примерно такой же температурный фон: ночью около минус 8-10 градусов, а днем около минус 5-7», — уточнил он.

Он также добавил, что в ночь с 13 на 14 января температура нормализуется и будет близка к средним многолетним значениям. А уже днем в субботу, 14 января, температура составит −3…−4 градуса.