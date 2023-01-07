Рязанка обратилась на федеральное телевидение с просьбой помочь финансово ее семимесячному ребенку

У Луки Арсенова из Рязани диагностировали синдром Макла-Уэльса. Первый курс лечения от заболевания стоит 1,75 млн рублей.

Рязанка обратилась на федеральное телевидение с просьбой помочь финансово ее семимесячному ребенку. Сюжет о Луке Арсенове вышел на телеканале «НТВ».

У ребенка диагностировали синдром Макла-Уэльса, при котором нарушается работа иммунной системы и организм начинает атаковать сам себя. У малыша беспричинно повышается температура, появляются воспалительные заболевания, аллергии и нарушается работа внутренних органов.

На первый курс лечения для Луки Арсенова требуется 1,75 млн рублей на препарат «Иларис», который врачи называют «единственным шансом на спасение». В последующем ребенку будет требоваться пожизненное лечение, однако, по словам врачам, благодаря препаратам ребенок не будет отличаться от своих сверстников.

Суммы в 1,75 млн рублей у семьи нет — в ней работает только отец. Однако после оформления необходимых по закону документов рязанцу смогут оплачивать лечение уже за счет государства, а сейчас нужно успеть остановить болезнь.

Помочь Луке можно любой суммой. Для этого достаточно отправить SMS на номер 3443 со словом «НТВ» и суммой пожертвования. Например: НТВ 300.