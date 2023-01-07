Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
-19°
Вск, 08
-14°
Пнд, 09
-14°
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 70 / 75 07/01 08:02
Нал. EUR 73 / 78.5 07/01 08:02
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
Вчера 20:04
917
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
4 216
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
8 035
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
7 080
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанка обратилась на федеральное телевидение с просьбой помочь финансово ее семимесячному ребенку
У Луки Арсенова из Рязани диагностировали синдром Макла-Уэльса. Первый курс лечения от заболевания стоит 1,75 млн рублей.

Рязанка обратилась на федеральное телевидение с просьбой помочь финансово ее семимесячному ребенку. Сюжет о Луке Арсенове вышел на телеканале «НТВ».

У ребенка диагностировали синдром Макла-Уэльса, при котором нарушается работа иммунной системы и организм начинает атаковать сам себя. У малыша беспричинно повышается температура, появляются воспалительные заболевания, аллергии и нарушается работа внутренних органов.

На первый курс лечения для Луки Арсенова требуется 1,75 млн рублей на препарат «Иларис», который врачи называют «единственным шансом на спасение». В последующем ребенку будет требоваться пожизненное лечение, однако, по словам врачам, благодаря препаратам ребенок не будет отличаться от своих сверстников.

Суммы в 1,75 млн рублей у семьи нет — в ней работает только отец. Однако после оформления необходимых по закону документов рязанцу смогут оплачивать лечение уже за счет государства, а сейчас нужно успеть остановить болезнь.

Помочь Луке можно любой суммой. Для этого достаточно отправить SMS на номер 3443 со словом «НТВ» и суммой пожертвования. Например: НТВ 300.