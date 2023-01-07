Рязанцы рассказали о плохом отоплении и сырости в квартирах в доме на улице Островского

Рязанцы рассказали о плохом отоплении и сырости в квартирах в доме на улице Островского. Пост об этом в субботу, 7 января, появился в группе «Рязань | Народный контроль».

Речь идет о доме № 36 корпус 1 по улице Островского.

«Дело в том, что в нашем доме очень плохое отопление. Мы проживаем улица Островского, дом № 36 корпус 1. С момента подачи отопления в наш дом, у многих людей появилась проблема с неполной подачей тепла по квартирам. Делаем заявки, они их принимают, а результата по теплу нет. В квартирах сыро, с окон течет вода. Пожалуйста, помогите нам». — написали рязанцы.