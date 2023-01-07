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Рязанцы пожаловались на «гниющий дом» из-за коммунальной аварии
Жители дома на улице Высоковольтной больше двух недель живут с затопленным подвалом, из-за которого дом гниет изнутри.

Рязанцы пожаловались на «гниющий дом» с затопленным подвалом. Пост об этом в субботу, 7 января, опубликовали в группе «Типичная Рязань».

Речь идет о доме № 23 корпус 1 по улице Высоковольтной. По словам местных жителей, перед Новым годом в доме случилась коммунальная авария, из-за которой подвал дома был полностью затоплен. После прочищения канализации ситуация улучшилась, однако спустя время вода продолжила прибывать. Рязанцы опасаются, что дом изнутри полностью сгниет.

«Жители города Рязани по улице Высоковольтная, дом № 23, корпус 1 просят администрацию города оказать содействие и немедленную помощь в ликвидации последствий аварии, после которой подвал дома полностью забит водой. После прочищения канализации по улице Высоковольтная за две недели до Нового года ситуация вроде бы улучшилась. В настоящее время вода продолжает прибывать, дом просто гниет, так как многие межкомнатные стенки сделаны еще из оштукатуренной „дранки“. Помогите, пожалуйста. Дом ни за каким ЖКО не закреплен. Просто мы никому не нужны», — написали рязанцы в соцсетях.