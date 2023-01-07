Российские военные продолжили соблюдать режим тишины, несмотря на обстрелы ВСУ

Об этом заявили в Минобороны.

Российские военные продолжили соблюдать режим тишины, несмотря на обстрелы ВСУ. Об этом в субботу, 7 января, сообщили в Минобороны.

Объединенная группировка российских войск продолжит соблюдать режим тишины. Он действует с 12:00 6 января и продолжится до полуночи 7 января.

«Вместе с тем киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций», — сообщили в ведомстве.

Так, ВСУ открыли огонь из минометов на Краснолиманском направлении, применяли артиллерию на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Также обстреляли Запорожскую область, Херсон и Криворожье. Сообщается, что российские военные открывают ответный огонь лишь для подавления обстрелов.

Ранее президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение.