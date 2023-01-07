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Роспотребнадзор: в России не обнаружили вариант штамма коронавируса «кракен»

В России не обнаружили вариант штамма коронавируса «кракен». Об этом в субботу, 7 января, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация, что в мире активно распространяется подвариант «омикрон"-штамма «кракен». В ведомстве пояснили, что нового шамма в России не обнаружено.

«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант Омикрона — XBB.1.5 «Кракен» не выявлен», — говорится в сообщении.

Известно, что новый штамм более заразный, чем предыдущие. При этом признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания нет. Также сообщается, что ситуация по циркуляции штаммов коронавируса остается на строгом контроле ведомства.