Появилось видео с падением самолета в Красноярском крае, снятое от первого лица

Крушение произошло 1 мая. В кабине самолета находились два пилота-священнослужителя.

Появилось видео с падением самолета в Красноярском крае, снятое от первого лица. Его опубликовал Telegram-канал Baza.

Речь идет об авиакатастрофе, которая произошла 1 мая 2022 года. На борту самолета Cessna 182 находились два пилота-священнослужителя — за штурвалом был 52-летний священник Юрий Гетман, а помощником пилота — диакон Михаил. Самолет рухнул по неизвестным причинам в районе села Нарва.

Оба пилота погибли.