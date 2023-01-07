«Новая газета»: в парк-отеле в Солотче эвакуировали посетителей из-за неисправности оборудования

Как пишет издание, возникла неполадка в системе кондиционирования бассейна.

В парк-отеле «Паустовский» в Солотче эвакуировали посетителей из-за неисправности оборудования. Об этом сообщила «Новая газета».

Как пишет издание, инцидент случился накануне в пятницу, 6 января, около восьми вечера. Посетители увидели, что из котельной пошел дым, и почувствовали сильный запах хлора. Почти 100 человек экстренно эвакуировали из здания.

Позже выяснилось, что неполадка возникла в системе кондиционирования бассейна, откуда и повалили пары хлорки, используемой для его обработки.

Спустя время помещение проветрили. Люди вернулись в отель. Никто не пострадал.