Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
-19°
Вск, 08
-14°
Пнд, 09
-14°
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 70 / 75 07/01 08:02
Нал. EUR 73 / 78.5 07/01 08:02
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
Вчера 20:04
917
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
4 216
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
8 035
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
7 080
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
«Новая газета»: в парк-отеле в Солотче эвакуировали посетителей из-за неисправности оборудования
Как пишет издание, возникла неполадка в системе кондиционирования бассейна.

В парк-отеле «Паустовский» в Солотче эвакуировали посетителей из-за неисправности оборудования. Об этом сообщила «Новая газета».

Как пишет издание, инцидент случился накануне в пятницу, 6 января, около восьми вечера. Посетители увидели, что из котельной пошел дым, и почувствовали сильный запах хлора. Почти 100 человек экстренно эвакуировали из здания.

Позже выяснилось, что неполадка возникла в системе кондиционирования бассейна, откуда и повалили пары хлорки, используемой для его обработки.

Спустя время помещение проветрили. Люди вернулись в отель. Никто не пострадал.