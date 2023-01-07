Многодетная рязанка выиграла в лотерею 1 млн рублей

Сообщается, что она стала одной из 75 победителей 1473-го тиража.

Рязанка Ирина Астахова выиграла в лотерею «Русское лото» 1 млн рублей. Об этом в субботу, 7 января, сообщила пресс-служба «Столото».

Женщина стала одной из 75 победителей 1473-го тиража.

Известно, что у рязанки и ее супруга трое детей — двое сыновей и дочь. Женщина призналась, что за неделю до праздничного розыгрыша купила пять билетов и больше не планировала, но счастливым оказался шестой.

«30 декабря где-то в квартире я потеряла телефон. Мы с мужем искали его весь вечер. Отыскали только на следующий день утром за диваном. На радостях я решила купить еще один билет на новогодний розыгрыш», — рассказала рязанка.

Когда наступил день розыгрыша — 1 января — женщина переписала игровые поля всех шести билетов на листок. Когда зачеркивала последний номер — поначалу даже не поняла, что выиграла.

«Мы находились в радостных сомнениях, а позже увидели в личном кабинете „Столото“ сумму с шестью нолями. Нам хотелось кричать от счастья, и мы кричали!», — вспомнила победительница.

Выигранные деньги супруги потратят на детей — организуют им летний отдых на море, а оставшиеся пустят на погашение ипотеки.