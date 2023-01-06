В США заявили, что Россия не готовит наступление на Украину из Белоруссии

Ранее Мария Захарова сообщила, что президенты двух стран договорились о развертывании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии.

Американские военные не считают, что Россия может готовиться к наступлению на Украину со стороны Белоруссии. Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости .

«Прямо сейчас нет признаков… что русские намерены использовать ее как новый фронт», — сказал Райдер.

Он отметил, что ситуацию продолжают отслеживать пристально. «Насколько я знаю, тем же заняты украинцы», — сказал представитель Пентагона.