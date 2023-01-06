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В США призвали не давать денег Киеву из-за отказа Зеленского от перемирия
Напомним, прекращение огня ввели по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Член палаты представителей конгресса США Пол Госар призвал прекратить финансирование Киева после отказа Владимира Зеленского от перемирия, предложенного Россией. Об этом передает RT.

Конгрессмен отметил, что финансирование конфликта на Украине является безнравственным. Также он назвал неудивительным, что Зеленский отказался от мира.

Напомним, прекращение огня ввели по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Соответствующее поручение ранее дал президент России. До этого прекратить огонь призывал патриарх Кирилл. Президент Украины предложение отверг.