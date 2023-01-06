В Рязани полиция поймала женщину, продававшую алкоголь подросткам

На улице Дягилевской в Рязани 62-летняя женщина продавала подросткам алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

О продаже алкоголя несовершеннолетним стало известно инспекторам по делам несовершеннолетних. Ранее нарушение уже фиксировали и привлекли женщину к административной ответственности. Женщине теперь грозит уголовная ответственность.

В отношении продавца возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК РФ («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»). Женщине грозит от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.