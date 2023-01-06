В Рязани на мужчину напала стая бездомных собак
Инцидент произошел 4 января на улице Ситниковской.
В Рязани на мужчину напала стая бездомных собак. Об этом сообщили «ВКонтакте».
Инцидент произошел 4 января на улице Ситниковской.
«На мужчину напала стая бездомных собак, повалили его. Человек возвращался с ночного дежурства с работы в районе 8:30 утра. Итог: огромная кровопотеря, разрыв сухожилий на руке, глубокие рваные раны», — говорится в сообщении.
В посте отмечается, что в ОКБ пострадавшему наложили 17 швов.
Автор сообщения отметила, что обращение о произошедшем передадут «во все инстанции».