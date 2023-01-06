В Рязани мужчина украл детскую коляску из подъезда

Его задержали полицейские.

В Рязани мужчина украл с лестничной клетки жилого дома детскую коляску. Об этом в пятницу, 6 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась женщина из дома на улице Электрозаводской. Она заявила, что у нее пропала детская коляска — она ее оставила на лестничной площадке, но позже заметила пропажу. Стало известно, что территория дома ограждена, а дверь оснащена домофоном.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские узнали, что мужчина пытается недорого продать детскую коляску, похожую по описанию. Продавца разыскали. Им оказался 54-летний ранее судимый за кражи рязанец.

Краденое изъяли, а также выяснилось, что мужчина причастен к хищению другой детской коляски из многоквартирного дома в 2021 году.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.