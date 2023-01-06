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В Рязани из-за морозов отменили уличные мероприятия

В Рязани из-за сильных морозов 6 и 7 января отменят уличные мероприятия. Об этом сообщили в управлении культуры города.

Отменяются мероприятия:

  • в 14:00 — «Зимний Пикник» на Краснорядской;
  • в 15:00 — детская анимация и концертные программы на арт-площадке «День рождения Нового года» на Лыбедском бульваре;
  • две экскурсии: «В Новый год со сказками» и «Поделись своим теплом в Новый год».

Также в городе отменили пляс губернского бала «Танцуют все» на площади Ленина. Состоятся мероприятия:

  • с 12:00 до 18:00 — «Мастерская Снеговика» (Горького, 94);
  • в 14:00—14:20 — Катание на «Тройке» — остановка «площадь Свободы» в сторону центра;
  • в 18:00 — «Рязанский почтальон» на улице Почтовой со стороны площади Ленина (6 января — последний день, 7 января — не будет);
  • с 12:00 до 21:00 — «Выставка ледовых скульптур» в культурном квартале «Хлебозавод», Соборная площадь, 18;
  • с 16:00 — «Резиденция Деда мороза» в Лесопарке;
  • с 12:00 до 21:00 — Новогодний экран на арт-площадке «День рождения Нового года»;
  • с 12:00 до 21:00 — «Новогодняя ярмарка» в Торговом городке.