В поезде по пути из Санкт-Петербурга в Ярославль скончался годовалый ребенок

Предполагаемая причина смерти − инфекционное заболевание.

В поезде скончался годовалый ребенок. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил портал 76.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления следственного комитета по Ленинградской области.

Трагедия случилась в поезде «Санкт-Петербург — Ярославль». Годовалый ребенок скончался прямо в вагоне. На станции Андреево в Киришском районе Ленинградской области ребенку вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Предварительно, смерть не носит криминального характера — причиной смерти могло стать инфекционное заболевание.