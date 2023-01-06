В Минобороны заявили, что Киев продолжил обстрел Донбасса во время режима тишины

В районе спецоперации с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявили режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

В Минобороны заявили, что киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск, несмотря на режим прекращения огня, введенный 6 января с 12:00 мск. Об этом передает РИА Новости.

В соответствии с поручением Минобороны в районе спецоперации с 12:00 6 января до 24:00 7 января объявили режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Отмечается, что несмотря на это, киевский режим продолжил обстрелы населенных пунктов Донбаса и позиций российских войск.