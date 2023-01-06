В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ

Инициативой займутся в этом году.

В Госдуму внесут доработанный проект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ. Об этом передает РИА Новости .

Глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что проект внесут в Госдуму, чтобы можно было для этого предусмотреть средства в федеральном бюджете.

Он отметил, что инициативой займутся в этом году.

Нилов считает, что стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся «своим размером». Парламентарий заявил, что их нужно повышать для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость". По его мнению, текущий размер стипендий — «это не стипендии, они что есть, что их нет». Нилов предполагает, что для тех, кто учится и работает, выплаты в 2-3 тысячи ничего не решают.

Глава комитета думы отметил, что, но минимумом должен являться МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами.