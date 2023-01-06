В Белгородской области мужчина зарезал сожительницу на глазах ребенка

В Белгородской области мужчина зарезал сожительницу на глазах ребенка. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает «РЕН.ТВ».

Трагедия случилась в среду, 4 января, в селе Санково. Ребенок позвонил в полицию и сообщил, что его мать убили. Прибывшие полицейские обнаружили тело 28-летней женщины. Выяснилось, что перед трагедией между погибшей и ее 28-летним безработным сожителем произошла ссора — мужчина приревновал сожительницу к другому. После этого он схватил нож, вспорол живот девушке и перерезал ей горло. Все это произошло на глазах у сына погибшей.

Мальчик вызвал скорую и полицию. Убийца сбежал в лес, но был пойман спустя непродолжительное время.