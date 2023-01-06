Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-14°
Сбт, 07
-19°
Вск, 08
-15°
ЦБ USD 70.34 -1.64 31/12
ЦБ EUR 75.66 -0.42 31/12
Нал. USD 70.2 / 74.9 06/01 17:05
Нал. EUR 74 / 78.4 06/01 17:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
1 час назад
243
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
3 358
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
7 502
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
6 567
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2022
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Вокруг Рязани: Бездорожье
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанское МЧС рассказало подробности пожара в заброшенной школе в Спасском районе

Стали известны подробности пожара в здании заброшенной школы в Спасском районе. Об этом в пятницу, 6 января, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание случилось примерно в 14.19. Площадь пожара составила 400 кв.

Пожар тушили 15 человек и четыре единицы техники.

В настоящее время пожар локализован, проводится дотушивание.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщили. что в здании заброшенной школы произошел пожар.