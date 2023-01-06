Рязанское МЧС рассказало подробности пожара в заброшенной школе в Спасском районе

Стали известны подробности пожара в здании заброшенной школы в Спасском районе. Об этом в пятницу, 6 января, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание случилось примерно в 14.19. Площадь пожара составила 400 кв.

Пожар тушили 15 человек и четыре единицы техники.

В настоящее время пожар локализован, проводится дотушивание.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщили. что в здании заброшенной школы произошел пожар.