Минобороны обвинило Украину в нарушении режима прекращения огня

Как сообщили в ведомстве, несмотря на объявление режима прекращения огня, ВСУ продолжили обстрелы.

Украину обвинили в нарушении режима прекращения огня. Об этом в пятницу, 6 января, сообщило Минобороны в официальном Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что ВСУ продолжили обстрелы, несмотря на объявленное перемирие.

«Несмотря на соблюдение с 6 января 12:00 мск российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск», — подчеркнули в Минобороны.

Так, на Краснолиманском направлении ВСУ четыре раза обстреляли позиции России из минометов, а в районе Белогоровки Луганской народной республики открыли артиллерийский огонь. Кроме того, они восемь раз обстреляли Новопавловку Запорожской области.

Ранее президент Владимир Путин призвал ввести режим прекращения огня с 6 по 7 января. Зеленский отверг это предложение.