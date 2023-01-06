Минобороны Белоруссии: группа войск Союзного государства готова к защите

Совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства. Об этом заявил замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук, передает РИА Новости.

По его словам, две страны в дальнейшем будут совершенствовать подготовку военных, готовить межвидовые подразделения. Также он отметил, что на территории страны начнется летно-тактическое учение.

«Далее будут различного рода штабные тренировки. Одним из этапов подготовки будет совместное учение „Щит Союза — 2023“. К этому мы стремимся, думаю, подготовка будет продолжаться с хорошим качеством», — сказал замминистра.

Жук напомнил, что на территории Белоруссии проводятся подготовка и слаживание совместной региональной группировки войск. Он объяснил, что во время подготовки используется единая программа, единые инструктора из двух стран.