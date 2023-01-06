Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
Несмотря на ремонтные работы, спектакли театра на Соборной (ТЮЗа), проходят на других площадках города. 7 и 8 января в областном научно-методическом центре народного творчества для маленьких рязанцев покажут спектакль по сказке Шарля Перро «Кот в сапогах» и сказку «Красная шапочка». Начало в 12:00.
7 января, в ТРЦ «М5 Молл» в зоне трех фонтанов покажут музыкальную сказку Сергея Козлова от одного из старейших театров России — Московского областного театра кукол, «Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали». Начало спектаклей: в 14:00 и 16:00.
В концертном зале областной филармонии рязанский губернаторский симфонический оркестр выступит с программой «Ночь перед Рождеством». Художественное слово — заслуженный артист России Даниил Спиваковский. Начало в 17:00.
8 января в концертном зале областной филармонии покажут спектакль режиссера Романа Самгина по произведению Александра Островского «Не в свои сани не садись». Главные роли исполняют Ирина Муравьева и Сергей Никоненко. Начало в 19:00.
На сцене МЦК пройдет концерт рязанских музыкантов «Играй, рязанская гармонь!» Начало в 15:00.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».