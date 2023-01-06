Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 7-8 января

Рождественские представления для детей, концерт рязанского губернаторского симфонического оркестра, спектакль с Ириной Муравьевой и Сергеем Никоненко «Не в свои сани не садись» и другие культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Несмотря на ремонтные работы, спектакли театра на Соборной (ТЮЗа), проходят на других площадках города. 7 и 8 января в областном научно-методическом центре народного творчества для маленьких рязанцев покажут спектакль по сказке Шарля Перро «Кот в сапогах» и сказку «Красная шапочка». Начало в 12:00.

7 января, в ТРЦ «М5 Молл» в зоне трех фонтанов покажут музыкальную сказку Сергея Козлова от одного из старейших театров России — Московского областного театра кукол, «Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали». Начало спектаклей: в 14:00 и 16:00.

В концертном зале областной филармонии рязанский губернаторский симфонический оркестр выступит с программой «Ночь перед Рождеством». Художественное слово — заслуженный артист России Даниил Спиваковский. Начало в 17:00.

8 января в концертном зале областной филармонии покажут спектакль режиссера Романа Самгина по произведению Александра Островского «Не в свои сани не садись». Главные роли исполняют Ирина Муравьева и Сергей Никоненко. Начало в 19:00.

На сцене МЦК пройдет концерт рязанских музыкантов «Играй, рязанская гармонь!» Начало в 15:00.

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