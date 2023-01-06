Глава Минобороны Украины обвинил Россию в плохой дисциплине ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проблемы с дисциплиной в ВСУ связаны с действиями «проплаченных россиянами подстрекателей». Об этом передает РИА Новости .

Глава ведомства добавил, что этим вызвана необходимость закона об усилении ответственности военнослужащих, который был инициирован военным руководством.

Резников считает, что проблемами с дисциплиной пользуются «некоторые злоупотребляющие люди».

«Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», — сказал он.

Глава Минобороны Украины добавил, что доверяет военному командованию и поддерживает его предложение.