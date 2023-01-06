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Эстонские эксперты предрекли вторую волну мобилизации в России после Рождества
Как сообщил начальник разведки Сил обороны, полковник Марго Гросберг, Россия уже готовится ко второй волне мобилизации.

В Эстонии считают, что в России вторая волна мобилизации начнется после Рождества. Об этом в пятницу, 6 января, заявил начальник разведки Сил обороны, полковник Марго Гросберг, пишет URA.ru.

Гросберг заявил, что Россия уже готовится ко второй волне мобилизации. Он предположил, что она может начаться уже после Рождества.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что предпосылок для проведения второй волны мобилизации в ближайшие полгода нет.